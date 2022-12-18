Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu kapsamda daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere; Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlerde görev yapmak üzere büro personeli, destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, Kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine Veteriner Hekim, Zirai Karantina Müdürlüklerine Ziraat Mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere Bitki Koruma Bölümü mezunu) alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...