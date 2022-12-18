Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 (iki yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...