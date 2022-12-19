İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğretim üyesi alacak.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuzun belirtilen programlarına, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi kadrosuna Doçent alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...