İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 16 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü 16 öğretim görevlisi alacak.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...