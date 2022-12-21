Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim elemanı alacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...