Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...