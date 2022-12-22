Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin tabloda bilgileri bulunan birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarih 4 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...