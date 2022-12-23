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Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:40 Son Güncelleme: 23.12.2022 08:41

Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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