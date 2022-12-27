Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 Savunma Sanayii uzman yardımcısı alacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...