Hacettepe Üniversitesi 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 2 (İki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...