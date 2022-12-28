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Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:11

Hacettepe Üniversitesi 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 2 sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Hacettepe Üniversitesi 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 2 (İki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Hacettepe Üniversitesi 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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