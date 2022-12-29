Erciyes Üniversitesi sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Erciyes Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (D) fıkrası ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Sürekli İşçi (Hayvan Bakıcısı)alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 5 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...