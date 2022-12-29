Sakarya Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...