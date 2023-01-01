Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...