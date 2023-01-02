Dicle Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...