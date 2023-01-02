Düzce Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alacak.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...