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Giriş Tarihi: 3.1.2023 08:37 Son Güncelleme: 3.1.2023 08:46

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alacak.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak
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