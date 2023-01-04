Ege Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alacak.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...