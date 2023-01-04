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Giriş Tarihi: 4.1.2023 08:43

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim üyesi alacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
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