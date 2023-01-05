Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü istihdam uzman yardımcısı alacak.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6 ncı dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 10 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...