Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı alımı için sınav yapılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8'inci kadro dereceli 25 (yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...