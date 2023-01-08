Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü 1128 orman muhafaza memuru alacak.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...