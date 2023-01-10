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Giriş Tarihi: 10.1.2023 08:48

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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