Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü2nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...