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Giriş Tarihi: 12.1.2023 09:56

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası personel alacak

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası personel alımı için ilan yayımladı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası personel alacak.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, "4857 sayılı iş kanununa göre Sözleşmeli Oda Sicil, Hizmet ve Güvenlik Birimi personelleri alınacaktır. Müracaatlar 10/01/2023 tarihinde başlayacak olup, başvuru sahiplerinin 16/01/2023 mesai bitimine kadar Odamıza başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için www.bintso.org.tr web sitesini ziyaret ediniz." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası personel alacak
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