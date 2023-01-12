Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası personel alacak.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) bünyesinde kurulacak olan Kadın Girişimcilik Ofisinde görevlendirilmek üzere şartlara haiz personel alınacaktır. İlgilenen adayların en geç 27 Ocak 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar özgeçmişlerini ik@kutso.org.tr adresine e-posta ile ya da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine elden ulaştırmaları gerekmektedir. Kamuoyuna ilanen duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...