Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Beykent Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacak.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 4 Araştırma Görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...