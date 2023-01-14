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Giriş Tarihi: 14.1.2023 09:00

İçişleri Bakanlığı il planlama uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı il planlama uzman yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

İçişleri Bakanlığı il planlama uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı il planlama uzman yardımcısı alacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İçişleri Bakanlığı il planlama uzman yardımcısı alacak
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