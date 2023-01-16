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Giriş Tarihi: 16.1.2023 09:08

Özyeğin Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Özyeğin Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacak.

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Özyeğin Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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