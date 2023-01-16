Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...