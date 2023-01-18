Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 daimi işçi alacak.

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak belirlendi. Ayrıntılar için tıklayınız...