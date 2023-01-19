Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 ilimize (1.250) erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...