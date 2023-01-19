Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İŞKUR izleme, değerlendirme ve raporlama danışmanlığı hizmeti alacak.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay'ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRİT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara'da görevlendirilmek üzere İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...