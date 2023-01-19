Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...