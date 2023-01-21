Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...