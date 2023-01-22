Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Akademimizde açık bulunan ve birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31 ve 33'üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 11.01.2023 tarihli ve 2023/02 sayılı kararı doğrultusunda naklen veya açıktan atama ile Öğretim Görevlisi unvanında (2) ve Araştırma Görevlisi unvanında (2) öğretim elamanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...