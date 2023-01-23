Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 daimi işçi alacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...