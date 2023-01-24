Devlet Su İşleri sondör alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sondör alacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltı suları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve Yeraltı suları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltı suyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizler'de çalışacaklar için 2023 yılında aşağıda belirtilen dallarda;

1- I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

2. L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

3. I.Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi

4. II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

5. II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

6. II. Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi

7. Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

sınavları yapılacaktır. Sınavlar iki ilde yapılacak olup l. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2.sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...