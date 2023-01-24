İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğretim görevlisi alacak.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuzun belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...