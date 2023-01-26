Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...