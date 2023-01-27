Et ve Süt Kurumu müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) arasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları (İkinci grup) arasından 1 (Bir) olmak üzere giriş sınavı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...