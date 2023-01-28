Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 22 sözleşmeli personel alacak.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...