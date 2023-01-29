Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Mersin ili Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği proje teknik elemanı alacak.

Mersin ili Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Kapsamında Mersin İlinde uygulanmakta olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinde çalıştırılmak ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere sınav ve mülakat ile belirtilen niteliklere sahip beş adet Proje Teknik Elemanı (veteriner hekim, ziraat mühendisi (zooteknist), veya veteriner sağlık/ziraat teknikeri/ teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) alınacaktır. Müracaatlar aşağıda belirtilen tarihler arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...