Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alacak.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nden yapılan açıklamada, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...