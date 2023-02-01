Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alacak.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nden yapılan açıklamada, "DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Mühendis ve 5 (beş) Destek Personeli olmak üzere toplam 7 (yedi) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...