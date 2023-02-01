Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu müfettiş yardımcısı alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında (Zonguldak İli) görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 İdari, 2 Teknik (1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi) olmak üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...