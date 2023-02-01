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Giriş Tarihi: 1.2.2023 09:37

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu müfettiş yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu müfettiş yardımcısı alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında (Zonguldak İli) görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 İdari, 2 Teknik (1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi) olmak üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak
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