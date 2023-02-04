Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıktan personel alacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Sekreter" ve "Şoför" kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, "Sekreter" kadrosu için sözlü sınav şeklinde; "Şoför" kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...