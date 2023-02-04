Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 100 iş müfettişi yardımcısı alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9'uncu derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 olmak üzere toplam 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...