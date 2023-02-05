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Giriş Tarihi: 5.2.2023 10:16

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 19 zabıta memuru alımı için ilan yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 19 zabıta memuru alımı için ilan yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak
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