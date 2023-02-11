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Giriş Tarihi: 11.2.2023 08:55

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 109 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 109 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personeli alacak.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle (**Eczacı kadrosu hariç) belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 109 sözleşmeli personel alacak
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