Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik eleman alacak.

Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ''Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi'' kapsamında projede istihdam edilmek üzere 2 adet teknik eleman alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...