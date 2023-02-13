Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik eleman alacak
Giriş Tarihi: 13.2.2023 09:24

Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik eleman alacak

Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik eleman alımı için ilan yayımladı.

Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik eleman alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik eleman alacak.

Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ''Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi'' kapsamında projede istihdam edilmek üzere 2 adet teknik eleman alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik eleman alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA